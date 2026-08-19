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Мудрую уволили с должности заместителя руководителя ОП

13:24 19.08.2026 Ср
1 мин
Причину увольнения в указе не назвали
aimg Валерия Абабина
Мудрую уволили с должности заместителя руководителя ОП Фото: Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая (facebook com irynа mudra)
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Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента. Это произошло в день, когда НАБУ и САП объявили спецоперацию по разоблачению преступной организации, по данным источников, среди ее фигурантов называют и Мудрую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Что известно об увольнении

Ирину Мудрую уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента, об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Увольнение произошло в день, когда Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о спецоперации по разоблачению преступной организации. По данным источников РБК-Украина, среди ее фигурантов – заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, народный депутат Вадим Столар и экснардеп Максим Микитась.

Напомним, в среду, 19 августа, НАБУ объявило о спецоперации по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов.

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