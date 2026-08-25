Керівнику Sense Bank обирають запобіжний захід: яку заставу просить САП

У Вищому антикорупційному суді 25 серпня розглядають клопотання про застосування запобіжного заходу до голови правління Sense Bank Олексія Ступака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд взяти Ступака під варту.
Альтернативою триманню під вартою сторона обвинувачення визначила заставу у розмірі 150 млн гривень.
Олексій Ступак очолив правління Sense Bank у лютому 2024 року. До цього він понад 20 років працював у банківському секторі.
Зокрема, Ступак працював у "Правекс Банку", "Індекс Банку" та "Креді Агріколь Банку". До Sense Bank він приєднався у 2019 році, де відповідав за корпоративний бізнес.
Справа, у межах якої фігурує Sense Bank, пов'язана з розслідуванням НАБУ та САП щодо діяльності злочинної організації. За даними слідства, до неї можуть бути причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати.
Серед фігурантів справи джерела РБК-Україна називали заступницю керівника ОП Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столяра та колишнього нардепа Максима Микитася. Ірину Мудру вже звільнили з посади.
За версією слідства, учасники групи могли організувати схему легалізації 150 млн гривень готівкою. За даними розслідування, гроші привозили в мішках, після чого їх проводили через рахунки Sense Bank та підконтрольних компаній.
Окремо слідство вивчає можливі спроби встановлення контролю над банком, а також ймовірне втручання у конкурс на посаду керівника САП.
Після оприлюднення матеріалів справи Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо Sense Bank.
НАБУ і САП також опублікували фрагменти розмов, записаних у межах операції "Форест Гамп". У них, зокрема, йшлося про можливий вплив на націоналізований Sense Bank.
19 серпня Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака.