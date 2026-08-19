Кабмин отстранил главу набсовета Sense Bank после громкого расследования НАБУ
Кабинет министров решил отстранить председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
По словам премьера, аналогичная ответственность должна касаться других должностных лиц банка, фигурирующих в материалах досудебного расследования.
Корецкий подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты нуждаются в должной оценке и не могут оставаться без реакции.
"Доверие является принципиальным условием работы к государственному финансовому учреждению доверие является принципиальным условием работы", - заявил премьер.
Что известно о Николае Гладышенко
Николай Гладышенко вошел в состав наблюдательного совета Sense Bank в октябре 2025 года как независимый член.
У него более 17 лет опыта в банковской сфере и государственных финансах. Ранее работал в "Дельта Банке", "Альфа Банке" и "Украинской финансовой жилищной компании", где занимал руководящие должности.
Что известно об Алексее Ступаке
Алексей Ступак возглавил правление Sense Bank в феврале 2024 года. До этого более 20 лет работал в банковском секторе, в частности в "Правэкс Банке", "Индекс Банке" и "Креди Агриколь Банке".
В Sense Bank он присоединился в 2019 году, где отвечал за корпоративный бизнес.
Что известно о расследовании НАБУ
Ранее НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, к которой, по данным следствия, могут быть причастны чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты.
Среди фигурантов дела источники РБК-Украина называли заместитель руководителя ОП Ирину Мудру, народного депутата Вадима Столяра и бывшего нардепа Максима Никитася. Мудрую уже уволили с должности.
По версии следствия, участники группы могли организовать схему легализации 150 млн гривен наличными. Деньги по данным следствия привозили в мешках и проводили через счета Sense Bank и подконтрольных компаний.
В материалах расследования также говорится о возможных попытках установления контроля над банком и вмешательстве в конкурс на главу САП.
После обнародования материалов Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг Sense Bank. Соответствующее решение было поддержано 155 народными депутатами.
НАБУ и САП обнародовали фрагменты разговоров в рамках операции "Форест Гамп", где упоминается возможное влияние на национализированный Sense Bank.
В записях прозвучали утверждения о вероятной роли председателя парламентского комитета по финансам Даниила Гетманцева. Сам нардеп категорически отрицал эти заявления и сообщил, что готов пройти полиграф и дать показания НАБУ.