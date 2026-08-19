Рада вызвала Пышного из-за фигурирования Sense Bank в операции "Форест Гамп"
Верховная Рада вызвала главу Нацбанка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг государственного Sense Bank.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Решение о вызове главы НБУ поддержали 155 народных депутатов. Андрей Пышный должен отчитаться перед парламентом о функционировании финансового учреждения.
Использование банка в преступной схеме
Внимание депутатов к банку привлекло расследование антикоррупционных органов. В частности, НАБУ и САП провели спецоперацию и разоблачили преступную организацию, в которую входили действующие и бывшие нардепы, а также могли быть причастны высокопоставленные должностные лица Офиса президента.
По данным следствия, фигуранты отмыли 150 миллионов гривен наличных денег. Деньги провели через счета фиктивных фирм, чтобы легализовать и использовать для оплаты залога за участника дела "Мидас".
Для реализации махинаций злоумышленники задействовали государственный Sense Bank. В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над банком и использовали его в собственных интересах.
Операция "Форест Гамп"
Напомним, утром 19 августа НАБУ и САП официально заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации.
По информации правоохранителей, ее возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины. В состав группы также входили чиновники Офиса президента.
В то же время нардеп Ярослав Железняк намекнул, что речь идет о действующем парламентарии-застройщике. Еще один народный депутат, Алексей Гончаренко, сообщил об обысках у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
РБК-Украина со ссылкой на собственные источники писало, что кроме Мудрой в деле могут фигурировать народный депутат Вадим Столар и бывший парламентарий Максим Микитась.
Позже президент Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента.