Руководителю Sense Bank выбирают меру пресечения: какой залог просит САП

В Высшем антикоррупционном суде 25 августа рассматривают ходатайство о применении меры пресечения к председателю правления Sense Bank Алексею Ступаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит суд заключить Ступака под стражу.

Альтернативой под стражей сторона обвинения определила залог в размере 150 млн гривен.

Что известно об Алексее Ступаке

Алексей Ступак возглавил правление Sense Bank в феврале 2024 года. До этого он более 20 лет работал в банковском секторе.

В частности, Ступак работал в "Правэкс Банке", "Индекс Банке" и "Креди Агриколь Банке". В Sense Bank он присоединился в 2019 году, где отвечал за корпоративный бизнес.

Что известно об операции "Форрест Гамп"

Дело, в рамках которого фигурирует Sense Bank, связано с расследованием НАБУ и САП о деятельности преступной организации. По данным следствия, к ней могут быть причастны чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты.

Среди фигурантов дела источники РБК-Украина называли заместитель руководителя ОП Ирину Мудру, народного депутата Вадима Столяра и бывшего нардепа Максима Никитася. Ирину Мудру уже не уволили с должности.

По версии следствия, участники группы могли организовать схему легализации 150 млн гривен наличными. По данным расследования, деньги привозили в мешках, после чего они проводились через счета Sense Bank и подконтрольных компаний.

Отдельно следствие изучает возможные попытки установления контроля над банком, а также возможное вмешательство в конкурс на должность руководителя САП.

После обнародования материалов дела Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного для отчета по ситуации вокруг Sense Bank.