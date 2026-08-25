Керівнику Sense Bank обирають запобіжний захід: яку заставу просить САП

У Вищому антикорупційному суді 25 серпня розглядають клопотання про застосування запобіжного заходу до голови правління Sense Bank Олексія Ступака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд взяти Ступака під варту.

Альтернативою триманню під вартою сторона обвинувачення визначила заставу у розмірі 150 млн гривень.

Що відомо про Олексія Ступака

Олексій Ступак очолив правління Sense Bank у лютому 2024 року. До цього він понад 20 років працював у банківському секторі.

Зокрема, Ступак працював у "Правекс Банку", "Індекс Банку" та "Креді Агріколь Банку". До Sense Bank він приєднався у 2019 році, де відповідав за корпоративний бізнес.

Що відомо про операцію "Форрест Гамп"

Справа, у межах якої фігурує Sense Bank, пов'язана з розслідуванням НАБУ та САП щодо діяльності злочинної організації. За даними слідства, до неї можуть бути причетні посадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати.

Серед фігурантів справи джерела РБК-Україна називали заступницю керівника ОП Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столяра та колишнього нардепа Максима Микитася. Ірину Мудру вже звільнили з посади.

За версією слідства, учасники групи могли організувати схему легалізації 150 млн гривень готівкою. За даними розслідування, гроші привозили в мішках, після чого їх проводили через рахунки Sense Bank та підконтрольних компаній.

Окремо слідство вивчає можливі спроби встановлення контролю над банком, а також ймовірне втручання у конкурс на посаду керівника САП.

Після оприлюднення матеріалів справи Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації навколо Sense Bank.