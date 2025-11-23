Келлог о мирном плане США: мы находимся в двух метрах от окончания войны

Специальный представитель США Кит Келлог заявил, что он положительно оценивает мирный план по завершению войны России против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Келлог завил в эфире Fox News.
Келлог выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп положит конец войне в Украине.
"Он довел нас до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели - всегда самые тяжелые. Мы примерно на последних 2 метрах. Мы почти там, и план из 28 пунктов был предложен, это незавершенная работа. То есть над ним будут работать в течение всей недели Дня благодарения, чтобы убедиться, что мы достигнем конечного результата, и я думаю, что у нас есть шанс этого достичь", - сказал он.
Спецпредставитель Трампа похвалил мирный план США, но признал, что он требует некоторых изменений.
"Мы знаем, я и Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев из России, украинцы вовлечены, и мы пришли к предложению, которое им будет очень трудно отклонить. Есть вещи, которые надо немного изменить, но это делается во время переговоров, и президент это понимает. Я просто думаю о конечном результате, и считаю, что рамки для достижения согласия уже есть", - отметил он.
Келлог также предполагает, что россияне выдвинут свои правки к документу.
Говоря о гарантиях безопасности, он подчеркнул, что Вашингтон не хочет, чтобы "история повторилась" или чтобы "вернулся Будапештский меморандум".
Стоит напомнить, что, по данным СМИ, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог планирует уйти со своей должности уже в январе.
Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов. Его согласовал президент США Дональд Трамп.
В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
США давят на Украину, чтобы она согласилась на мирный план до 27 ноября.
Американские чиновники предупредили союзников по НАТО, что будут оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он подписал мирное соглашение с Россией в ближайшие дни. Иначе Украина столкнется со "значительно худшими условиями".
Однако план сразу же столкнулся с жесткой критикой со стороны Украины, Европы и даже Конгресса США.
Как известно, на следующей неделе Зеленский обсудит мирный план с Трампом.
Также в ближайшие дни чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего мирного соглашения с Россией. Украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Тем временем Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.