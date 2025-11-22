Зеленский и лидеры ЕС хотят переписать мирный план США: Вloomberg узнало детали

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Их подход, по словам источников, является осторожным: как по сути переписать большую часть документа, но представить его как конструктивные обновления.

Поэтому Зеленский и лидеры Франции, Германии и других стран Европы спешат отредактировать на требования США, чтобы Украина согласилась на план из 28 пунктов до следующего четверга.

Как отмечает агентство, европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть для Украины больше времени для разработки нового соглашения о прекращении огня с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела крайний срок - День благодарения, 27 ноября.

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины. Он состоит из 28 пунктов и согласован президентом США Дональдом Трампом.

В США признали, что план "непростой" для Украины, но там считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

США призывают Украину согласиться на мирный план до 27 ноября.

Однако план сразу же столкнулся с жесткой критикой как со стороны Украины, так и со стороны Европы. И даже в Конгрессе США не удовлетворены таким планом.

Кроме того, вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.

В то же время европейские лидеры разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США. Он отметил, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором.

На следующей неделе Зеленский обсудит мирный план с Трампом.