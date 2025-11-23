Келлог про мирний план США: ми знаходимося в двох метрах від закінчення війни

Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що він позитивно оцінює мирний план щодо завершення війни Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Келлог завив в ефірі Fox News.
Келлог висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп покладе край війні в Україні.
"Він довів нас до такого стану, коли у війську ми кажемо, що останні 10 метрів до цілі - завжди найважчі. Ми приблизно на останніх 2 метрах. Ми майже там, і план із 28 пунктів було запропоновано, це незавершена робота. Тобто над ним працюватимуть протягом усього тижня Дня подяки, щоб переконатися, що ми досягнемо кінцевого результату, і я думаю, що у нас є шанс цього досягти", - сказав він.
Спецпредставник Трампа похвалив мирний план США, але визнав, що він потребує деяких змін.
"Ми знаємо, я і Стів Віткофф, Кирило Дмитрієв з Росії, українці залучені, і ми дійшли до пропозиції, яку їм буде дуже важко відхилити. Є речі, які треба трохи змінити, але це робиться під час переговорів, і президент це розуміє. Я просто думаю про кінцевий результат, і вважаю, що рамки для досягнення згоди вже є", - зазначив він.
Келлог також припускає, що росіяни висунуть свої правки до документа.
Говорячи про гарантії безпеки, він підкреслив, що Вашингтон не хоче, щоб "історія повторилася" чи щоб "повернувся Будапештський меморандум".
Варто нагадати, що, за даними ЗМІ, спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог планує піти зі своєї посади вже в січні.
Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів. Його погодив президент США Дональд Трамп.
Зокрема, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на мирний план до 27 листопада.
Американські чиновники попередили союзників по НАТО, що чинитимуть тиск на президента Володимира Зеленського, щоб він підписав мирну угоду з Росією найближчими днями. Інакше Україна зіткнеться зі "значно гіршими умовами".
Однак план одразу ж зіткнувся з жорсткою критикою з боку України, Європи і навіть Конгресу США.
Як відомо, наступного тижня Зеленський обговорить мирний план з Трампом.
Також найближчими днями високопосадовці України та США проведуть консультації у Швейцарії щодо майбутньої мирної угоди з Росією. Українську делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Тим часом Зеленський разом з європейськими лідерами намагаються встигнути відредагувати пункти мирного плану США до 27 листопада, щоб вони були справедливими для Києва.