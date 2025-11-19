ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Келлог покинет должность спецпосланника Трампа по Украине, - Reuters

Вашингтон, Среда 19 ноября 2025 22:24
UA EN RU
Келлог покинет должность спецпосланника Трампа по Украине, - Reuters Фото: Кит Келлог, спецпосланник президента США по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует уйти со своей должности уже в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам четырех источников издания, Келлог поделился планами уйти из администрации Трампа со своими знакомыми.

Reuters обратило внимание, что статус специального президентского посланника является временным, и такие посланники в теории должны быть утверждены Сенатом, чтобы оставаться в должности дольше 360 дней.

Как отметили собеседники журналистов, Келлог дал понять, что январь будет естественным моментом для ухода с учетом действующего законодательства.

Один из источников сказал, что Келлог пришел к выводу, что в администрации Трампа слишком много чиновников, которые занимаются Украиной. При этом внутри администрации не признают, что именно Россия затягивает мирные переговоры.

Еще один осведомленный источник издания отметил, что Келлог изначально не собирался долго находиться на своей должности.

Такое событие будет негативной новостью для Украины, поскольку Келлога считали человеком, который готов услышать позицию Европы и Киева.

Также Келлог резче других представителей администрации Трампа осуждал российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

По информации Reuters, иногда он вступал в противоречия со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы российского диктатора Владимира Путина и выступал за несбалансированный территориальный обмен как часть долгосрочной мирной сделки.

При этом пока неясно, кто может заменить Келлога.

Отставка Уиткоффа

Напомним, только в октябре СМИ написали о том, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует уйти в отставку до конца года.

Сам Уиткофф назвал такие слухи "смехотворным вздором".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Кит Келлог
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте