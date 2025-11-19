Келлог покинет должность спецпосланника Трампа по Украине, - Reuters

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует уйти со своей должности уже в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам четырех источников издания, Келлог поделился планами уйти из администрации Трампа со своими знакомыми.

Reuters обратило внимание, что статус специального президентского посланника является временным, и такие посланники в теории должны быть утверждены Сенатом, чтобы оставаться в должности дольше 360 дней.

Как отметили собеседники журналистов, Келлог дал понять, что январь будет естественным моментом для ухода с учетом действующего законодательства.

Один из источников сказал, что Келлог пришел к выводу, что в администрации Трампа слишком много чиновников, которые занимаются Украиной. При этом внутри администрации не признают, что именно Россия затягивает мирные переговоры.

Еще один осведомленный источник издания отметил, что Келлог изначально не собирался долго находиться на своей должности.

Такое событие будет негативной новостью для Украины, поскольку Келлога считали человеком, который готов услышать позицию Европы и Киева.

Также Келлог резче других представителей администрации Трампа осуждал российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

По информации Reuters, иногда он вступал в противоречия со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы российского диктатора Владимира Путина и выступал за несбалансированный территориальный обмен как часть долгосрочной мирной сделки.

При этом пока неясно, кто может заменить Келлога.