В каком месяце брак будет счастливым: приметы и суеверия, которые реально стоит знать
Когда именно жениться, чтобы брак был долгим, счастливым и без измен? В народе говорят, что многое зависит от месяца свадьбы. И даже те, кто не верит в приметы, часто проверяют, не попали ли случайно в "несчастливую пору".
Какие месяцы подходят для свадьбы, а какие выбирать не стоит, рассказывает РБК-Украина.
Январь - союз противоречий
Брак, заключенный в январе, часто рассматривают как испытание характеров. Народная примета гласит: "В январе поженятся - быстро остынут". Но в то же время считается, что январская свадьба объединяет самостоятельных и сильных людей, которые знают, чего хотят. Этот союз символизирует выдержку, поддержку и уважение, а вот романтика в таких союзах не на первом месте.
В древности еще говорили, что венчание в январе неудачное, потому что можно рано остаться вдовой или вдовцом.
Февраль - любовь на острие
Этот месяц для тех, кто любит рисковать. Свадьба в феврале может символизировать страстные, но непростые отношения. Говорят: "Февральская пара - как огонь и лед". Такие браки нередко проходят через испытания, но именно они способны устоять в самые тяжелые времена.
Холодный месяц - горячие чувства - именно так считали наши предки и верили, что такой брак будет длиться долго.
Март - жизнь на чужбине
Народная примета: "Мартовская свадьба - к разлуке". И хотя звучит тревожно, объяснение простое: считали, что один из супругов надолго уедет (на заработки или учебу). Но и другая интерпретация существует - мартовские пары часто выбирают нестандартную жизнь, даже жизнь в другой стране.
Один из супругов может переехать на чужую сторону - родину другого. Это может быть интернациональный брак, необходимость ехать на чужбину из-за работы или других причин.
Апрель - не такой простой, как кажется
Примета гласит: "Апрельская свадьба - как весна: то солнце, то гром". Такая пара может переживать частые перемены в настроении или в финансовой стабильности. Но если оба умеют смеяться вместе - смогут пройти сквозь любую бурю.
В древности говорили, что в таком браке покоя нет, потому что присутствует постоянная нестабильность, однако чувства очень пылкие.
Май - всю жизнь маяться?
"В мае женишься - всю жизнь будешь маяться" - одна из самых известных украинских примет. Ее начала лежат в церковных запретах и лунном календаре, где май считался неудачным. Однако в современном мире все зависит от пары, а не от месяца.
Июнь - крепкая пара
Июнь традиционно считается счастливым месяцем для свадьбы. Все цветет, символизируя начало чего-то прекрасного. Такие браки часто гармоничные, стабильные, с хорошим бытом. Но может не хватать ярких страстей.
Июль - зеркало супругов
Примета: "Какая жизнь будет в июле, такой и супруги станут" - символизирует зеркальность в отношениях. Если один партнер нечестный или холодный, второй быстро начнет вести себя так же. А вот у пар, где взаимное уважение - все будет крепко и слаженно.
Август - союз лидеров
Это месяц сильных личностей, и брак, заключенный в августе, обычно динамичный, энергичный, полный вызовов. Супруги могут часто спорить, но именно такие пары лучше всего развивают совместное дело или бизнес.
Конец лета - лучшее время для заключения брака людям со страстным темпераментом - их жизнь будет наполнена яркими моментами.
Сентябрь - золотая свадьба гарантирована
Примета: "Кто в сентябре женится - тот будет вместе до старости". Считалось, что сентябрьская свадьба символизирует мудрость, спокойствие и правильный выбор. Такая пара способна пережить любые жизненные трудности и остаться вместе.
Октябрь - логика вместо страсти
Браки этого месяца строятся на разумном подходе и планировании. Пара часто имеет четкую стратегию, бюджет, планы на годы вперед. Но есть риск, что страсть со временем уступит привычке.
Также в древности говорили, что такие отношения могут быть запутанные и нестабильные. А еще молодоженов ждет много конфликтов, разочарований и недоразумений.
Ноябрь - материальный успех
Считается, что ноябрьские браки приносят финансовую удачу. Такие пары имеют шанс совместно достичь достатка, создать бизнес или приобрести недвижимость. Главное - не ставить деньги выше эмоций.
Декабрь - благословение свыше
Примета гласит: "Декабрьская свадьба - к счастью, потому что Бог рядом". Браки, заключенные в декабре, считались особенно защищенными. Они символизируют верность, духовное единство, доверие и заботу друг о друге.
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При написании материала были использованы источники: украинские народные приметы, записанные в экспедициях Г. И. Булашевым, сборник "Народная мудрость украинцев о браке", Киев, 2001, этнографический обзор "Брак и семья в традиционной культуре украинцев".