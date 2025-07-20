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В каком месяце брак будет счастливым: приметы и суеверия, которые реально стоит знать

Воскресенье 20 июля 2025 21:15
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В каком месяце брак будет счастливым: приметы и суеверия, которые реально стоит знать В каком месяце жениться можно, а в каком - не стоит (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Когда именно жениться, чтобы брак был долгим, счастливым и без измен? В народе говорят, что многое зависит от месяца свадьбы. И даже те, кто не верит в приметы, часто проверяют, не попали ли случайно в "несчастливую пору".

Какие месяцы подходят для свадьбы, а какие выбирать не стоит, рассказывает РБК-Украина.

Январь - союз противоречий

Брак, заключенный в январе, часто рассматривают как испытание характеров. Народная примета гласит: "В январе поженятся - быстро остынут". Но в то же время считается, что январская свадьба объединяет самостоятельных и сильных людей, которые знают, чего хотят. Этот союз символизирует выдержку, поддержку и уважение, а вот романтика в таких союзах не на первом месте.

В древности еще говорили, что венчание в январе неудачное, потому что можно рано остаться вдовой или вдовцом.

Февраль - любовь на острие

Этот месяц для тех, кто любит рисковать. Свадьба в феврале может символизировать страстные, но непростые отношения. Говорят: "Февральская пара - как огонь и лед". Такие браки нередко проходят через испытания, но именно они способны устоять в самые тяжелые времена.

Холодный месяц - горячие чувства - именно так считали наши предки и верили, что такой брак будет длиться долго.

Март - жизнь на чужбине

Народная примета: "Мартовская свадьба - к разлуке". И хотя звучит тревожно, объяснение простое: считали, что один из супругов надолго уедет (на заработки или учебу). Но и другая интерпретация существует - мартовские пары часто выбирают нестандартную жизнь, даже жизнь в другой стране.

Один из супругов может переехать на чужую сторону - родину другого. Это может быть интернациональный брак, необходимость ехать на чужбину из-за работы или других причин.

Апрель - не такой простой, как кажется

Примета гласит: "Апрельская свадьба - как весна: то солнце, то гром". Такая пара может переживать частые перемены в настроении или в финансовой стабильности. Но если оба умеют смеяться вместе - смогут пройти сквозь любую бурю.

В древности говорили, что в таком браке покоя нет, потому что присутствует постоянная нестабильность, однако чувства очень пылкие.

Май - всю жизнь маяться?

"В мае женишься - всю жизнь будешь маяться" - одна из самых известных украинских примет. Ее начала лежат в церковных запретах и лунном календаре, где май считался неудачным. Однако в современном мире все зависит от пары, а не от месяца.

Июнь - крепкая пара

Июнь традиционно считается счастливым месяцем для свадьбы. Все цветет, символизируя начало чего-то прекрасного. Такие браки часто гармоничные, стабильные, с хорошим бытом. Но может не хватать ярких страстей.

Июль - зеркало супругов

Примета: "Какая жизнь будет в июле, такой и супруги станут" - символизирует зеркальность в отношениях. Если один партнер нечестный или холодный, второй быстро начнет вести себя так же. А вот у пар, где взаимное уважение - все будет крепко и слаженно.

Август - союз лидеров

Это месяц сильных личностей, и брак, заключенный в августе, обычно динамичный, энергичный, полный вызовов. Супруги могут часто спорить, но именно такие пары лучше всего развивают совместное дело или бизнес.

Конец лета - лучшее время для заключения брака людям со страстным темпераментом - их жизнь будет наполнена яркими моментами.

Сентябрь - золотая свадьба гарантирована

Примета: "Кто в сентябре женится - тот будет вместе до старости". Считалось, что сентябрьская свадьба символизирует мудрость, спокойствие и правильный выбор. Такая пара способна пережить любые жизненные трудности и остаться вместе.

Октябрь - логика вместо страсти

Браки этого месяца строятся на разумном подходе и планировании. Пара часто имеет четкую стратегию, бюджет, планы на годы вперед. Но есть риск, что страсть со временем уступит привычке.

Также в древности говорили, что такие отношения могут быть запутанные и нестабильные. А еще молодоженов ждет много конфликтов, разочарований и недоразумений.

Ноябрь - материальный успех

Считается, что ноябрьские браки приносят финансовую удачу. Такие пары имеют шанс совместно достичь достатка, создать бизнес или приобрести недвижимость. Главное - не ставить деньги выше эмоций.

Декабрь - благословение свыше

Примета гласит: "Декабрьская свадьба - к счастью, потому что Бог рядом". Браки, заключенные в декабре, считались особенно защищенными. Они символизируют верность, духовное единство, доверие и заботу друг о друге.

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При написании материала были использованы источники: украинские народные приметы, записанные в экспедициях Г. И. Булашевым, сборник "Народная мудрость украинцев о браке", Киев, 2001, этнографический обзор "Брак и семья в традиционной культуре украинцев".

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