ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

День ангела 3 августа: кого поздравлять с именинами и как это сделать в стихах

Суббота 02 августа 2025 20:03
UA EN RU
День ангела 3 августа: кого поздравлять с именинами и как это сделать в стихах Кого поздравлять с днем ангела 3 августа (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

3 августа не забудьте поздравить с именинами друзей-мужчин, коллег и близких, чей ангел будет "праздновать" это особое событие. Искренние пожелания будут ждать те, кому посчастливилось получить одно из 5 имен ниже.

Кого поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина.

У кого именины 3 августа

В это воскресенье поздравления будут ждать:

  • Антон
  • Вячеслав
  • Иван
  • Кузьма
  • Николай.

"Мужские" поздравления с днем ангела в стихах на украинском языке

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!"

***

"Хай ангел твій тебе оберігає,
У кожну мить тепло тобі лишає.
Нехай у серці світло не згасає,
А доля щастя щедро посилає"

***

"З днем ангела, хай вберігає
І в радості, і в негоди.
Хай мужність твоя не зникає,
А в серці палає свобода".

Поздравление с днем ангела своими словами

  • "Антон, поздравляю тебя с именинами! Желаю силы, уверенности в себе и решительности в каждом решении. Пусть твоя жизнь будет яркой, как твои идеи, а рядом всегда будут верные люди"

  • "Слава, с днем ангела тебя! Пусть твои внутреннее достоинство и мудрость помогают преодолевать любые трудности. Желаю уюта в душе, уверенных шагов и настоящего мужского счастья"

  • "Иван, с именинами! Твоя прямота, надежность и сила - это то, что всегда восхищает. Пусть судьба щедро награждает тебя добром, удачей и теплыми встречами"

  • "Кузьма, поздравляю с твоим праздником! Твое имя редкое, как и твоя личность. Пусть все, что задумал, осуществляется, а жизнь приносит новые вызовы, которые ты с достоинством принимаешь"

  • "Николай, с днем ангела! Желаю тебе здоровья, удачи и счастья, которое не требует громких слов. Ты всегда был опорой для других - так пусть и тебя жизнь отблагодарит щедро".

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы: церковный календарь, "Твой мир", Day Today.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Церковный календарь Праздники
Новости
Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР
Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому