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Как назвать ребенка в августе 2025 и кого поздравить с днем ангела: церковный календарь

Суббота 26 июля 2025 17:30
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Как назвать ребенка в августе 2025 и кого поздравить с днем ангела: церковный календарь Как назвать ребенка в августе и кого поздравить с днем ангела (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Календарь имен по церковным правилам в древности называли Святки. Именно он помогал выбрать правильно имя для ребенка, в зависимости от даты его рождения. Малышей старались называть именем того святого, в чей день ребенок родился, чтобы он получил защиту своего ангела-хранителя.

Полный календарь имен на август 2025 года, который поможет выбрать имя для новорожденного и поздравить близких с днем ангела, рассказывает РБК-Украина.

Календарь имен на август 2025 года

1 августа - Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София, Роман, Митрофан, Евгения

2 августа - Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор, Ефим, Илья, Ян, Анна

3 августа - Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай

4 августа - Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина, Магдалина, Мария

5 августа - Иван, Ефим, Мария, Дарья, Кристина, Анна

6 августа - Лев, Спас, Борис, Глеб, Давид, Роман, Ян, Кристина

7 августа - Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Ираида

8 августа - Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Платон, Моисей, Николай, Федор, Прасковья

9 августа - Антон, Григорий, Дмитрий, Клим, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария, Анфиса

10 августа - Афанасий, Вячеслав, Роман, Василий, Ефим, Остап, Прохор, Серафим, Юлиан, Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина

11 августа - Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария

12 августа - Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Ефим, Яков, Ангелина, Люция

13 августа - Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Вольдемар, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета

14 августа - Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева, Евдокия, Соломия, София

15 августа - Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария

16 августа - Иван, Александр, Степан, Яков, Анна, Саломея

17 августа - Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна, Арина, Дарья, Евдокия, Ия

18 августа - Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна, Мария, Нонна, Евдокия, Кристина

19 августа - Андрей, Николай, Тимофей, Макар, Кристина, Нонна

20 августа - Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор

21 августа - Александр, Павел, Марфа, Герман, Леонид, Теодор, Эмиль

22 августа - Василий, Гавриил, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Федор, Ариадна, Арина, Ирина, Мария

23 августа - Ефрем, Иван, Николай, Павел, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва

24 августа - Арсений, Георгий, Петр, Макар, Максим, Мартин, Теодор, Мария, Сюзанна

25 августа - Владимир, Иван, Моисей, Алексей, Александр, Герман, Ефим, Илья, Матвей, Симон, Яков, Ян

26 августа - Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья, Мария, Ксения, Оксана

27 августа - Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса, Евдокия, Ева

28 августа - Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна, Мария

29 августа - Иван, Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Яков, Анна

30 августа - Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Павел, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Илья, Филипп, Ульяна, Юлиана

31 августа - Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Евгений, Илларион, Лука, Лев, Эмиль, Ян, Ульяна

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При написании материала были использованы: ПЦУ, церковный календарь, Day Today.

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