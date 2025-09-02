Фицо пожаловался Путину на атаки по "Дружбе" и анонсировал визит в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковал украинские атаки нефтепровода "Дружба" и пообещал приехать в Ужгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Фицо на встрече с Путиным, которая произошла в Пекине, заявил, что Словакия "очень жестко" реагирует на подобные инциденты.

Премьер-министр Словакии сказал главе Кремля, что "намерен поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским". Переговоры между ними запланированы на 5 сентября в Ужгороде.

Фицо также поблагодарил диктатора за "гостеприимство, оказанное делегации страны во время недавнего визита на парад победы в РФ".