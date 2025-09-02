Фицо пожаловался Путину на атаки по "Дружбе" и анонсировал визит в Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковал украинские атаки нефтепровода "Дружба" и пообещал приехать в Ужгород.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Фицо на встрече с Путиным, которая произошла в Пекине, заявил, что Словакия "очень жестко" реагирует на подобные инциденты.
Премьер-министр Словакии сказал главе Кремля, что "намерен поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским". Переговоры между ними запланированы на 5 сентября в Ужгороде.
Фицо также поблагодарил диктатора за "гостеприимство, оказанное делегации страны во время недавнего визита на парад победы в РФ".
Удары по "Дружбе"
Напомним, украинские дроны уже несколько раз атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории РФ. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию приостанавливались.
В связи с этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал угрожать, что если удары продолжатся, Венгрия прекратит экспорт электроэнергии в Украину.
Также недавно, 28 августа, венгерские власти объявили, что командующему Силами беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди запретили въезд в Венгрию и страны Шенгенской зоны.
В ответ украинский воин отметил, что венгерские деньги за российскую нефть потом идут на производство дронов и ракет, которыми по указу Путина разрушают мирные города Украины.