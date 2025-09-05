Кремль лжет? Фицо заверил, что не говорил с Путиным об энергоблокаде Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не обсуждал возможность энергетической блокады Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы словацкого правительства и президента Украины Владимира Зеленского.

Фицо рассказал, что во время встречи с Путиным обсуждались в первую очередь вопросы двустороннего сотрудничества с Россией.

"Информация, которую вы получили, что речь шла о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива. И это совершенно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным", - добавил он.