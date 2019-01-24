ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В кожній області з'являться 25 виборчих омбудсменів, - Денісова

Новини » Вибори 2019    24.01.2019 - 21:06
В кожній області з'являться 25 виборчих омбудсменів, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Це передбачено підписаним 24 січня меморандумом про співпрацю ЦВК і омбудсмена

Центральна виборча комісія (ЦВК) 24 січня підписала меморандум про співпрацю на виборах президента з уповноваженим Верховної ради України з прав людини Людмилою Денісовою, який передбачає появу 25 виборчих омбудсменів у кожній області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, документ спрямований на захист виборчих прав і свобод, які є ключовими напередодні виборів президента України.

Зазначається, що меморандум передбачає проведення спільних заходів, нарад, семінарів, конференцій, а також буде сприяти поінформованості українців про виборчі права та правові наслідки порушення виборчого законодавства.

"Сподіваюся, що ми зможемо спільно проводити тренінги для наших регіональних представництв на тему дотримання виборчих прав і свобод. Крім того, незабаром планується, що в кожній області з'являться 25 виборчих омбудсменів, які теж потім зможуть проводити подібні тренінги для інших", – зазначила Денисова.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що закладених у державному бюджеті коштів вистачить на проведення виборів президента в 2019 році. 

РБК-Україна писало, що голова ЦВК Сліпачук допускає ймовірність прямих атак на ЦВК і на співробітників комісії. 

Омбудсмен попросила голів ОДА допомогти родинам українських моряків Порошенко попередив про загрозу популізму в передвиборний період
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыЦентральна виборча комісіяДенисова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся