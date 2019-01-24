В кожній області з'являться 25 виборчих омбудсменів, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Це передбачено підписаним 24 січня меморандумом про співпрацю ЦВК і омбудсмена

Центральна виборча комісія (ЦВК) 24 січня підписала меморандум про співпрацю на виборах президента з уповноваженим Верховної ради України з прав людини Людмилою Денісовою, який передбачає появу 25 виборчих омбудсменів у кожній області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, документ спрямований на захист виборчих прав і свобод, які є ключовими напередодні виборів президента України.

Зазначається, що меморандум передбачає проведення спільних заходів, нарад, семінарів, конференцій, а також буде сприяти поінформованості українців про виборчі права та правові наслідки порушення виборчого законодавства.

"Сподіваюся, що ми зможемо спільно проводити тренінги для наших регіональних представництв на тему дотримання виборчих прав і свобод. Крім того, незабаром планується, що в кожній області з'являться 25 виборчих омбудсменів, які теж потім зможуть проводити подібні тренінги для інших", – зазначила Денисова.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що закладених у державному бюджеті коштів вистачить на проведення виборів президента в 2019 році.

РБК-Україна писало, що голова ЦВК Сліпачук допускає ймовірність прямих атак на ЦВК і на співробітників комісії.