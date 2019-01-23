У ЦВК розповіли, чи вистачить закладених у бюджеті коштів на вибори-2019

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, бюджет виборів сформували з розрахунку участі в кінцевому підсумку 25 кандидатів

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що закладених у державному бюджеті коштів вистачить на проведення виборів президента в 2019 році. Про це глава Центрвиборчкому розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, бюджет виборів сформували з розрахунку участі в кінцевому підсумку 25 кандидатів.

"Вона (сума, - ред.) уже внесена до бюджету, ці цифри були закладені ще до того, як ми прийшли. Бюджет виборів сформували з розрахунку участі в кінцевому підсумку 25 кандидатів. Ми припускаємо, що грошей вистачить", - підкреслила Сліпачук.

Нагадаємо, станом на 22 січня ЦВК зареєструвала 13 кандидатів у президенти. У вівторок, зокрема, комісія зареєструвала депутата Верховної ради України, члена політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

РБК-Україна також писало, що 22 людини подали документи в Центральну виборчу комісію про реєстрацію кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року.

Так, 31 грудня в Україні розпочався виборчий процес чергових виборів президента-2019. Кандидати на пост глави держави можуть реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року.