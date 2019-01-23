Сліпачук допускає прямі атаки на ЦВК і співробітників відомства

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сліпачук не виключає організовані заворушення з метою зриву виборчого процесу

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук допускає ймовірність прямих атак на ЦВК і на співробітників комісії. Про це глава Центрвиборчкому заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Сліпачук не виключає і організовані заворушення з метою зриву виборчого процесу.

"Є зовнішні прояви, за які я не відповідаю. Напевно, є бажаючі, щоб ці ексцеси (під час виборів, - ред.) були. І вони будуть робити для цього зусилля у вигляді прямих атак на ЦВК, її електронні сервіси, атак на людей, які працюють у комісії. Вони будуть здійснюватися у вигляді фейкових новин, які стосуються виборчого процесу. Може бути, і у вигляді організованих заворушень", - зазначила глава ЦВК.

Вона підкреслила, що ЦВК намагається по кожному з цих напрямків мінімізувати можливі наслідки.

"Ми намагаємося по кожному з цих напрямків мінімізувати можливі наслідки. Треба займатися кібербезпекою у тому числі. Наші іноземні партнери на конференції з кібербезпеки говорили, що коли її будуть проводити через рік, то Україна буде основним доповідачем, тому що вона пройде складний період двох виборчих кампаній. Нам буде що розповісти", - сказала Сліпачук.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Голос Донбасса: чи можливі фальсифікації президентських виборів у прифронтових містах", на підконтрольному Донбасі існують ризики можливого зриву президентських і парламентських виборів-2019.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко заявив про безпрецедентний масштаб підготовки Росії до втручання у вибори-2019.