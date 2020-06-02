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Карантин в Україні можуть продовжити

Новини » Коронавірус     02.06.2020 - 14:29
Карантин в Україні можуть продовжити
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ допускають продовження карантину після 22 червня з пом’якшеннями

Деякі обмеження в Україні можуть бути продовжені і після завершення п’ятого етапу виходу з карантину 22 червня. Рішення прийматиметься на основі динаміки захворюваності.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що карантин в Україні триватиме ще 3 тижні, до 22 червня.

"Це 100%. Після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію", - зазначив Ляшко.

В залежності від динаміки захворюваності карантинні обмеження можуть бути продовжені з пом’якшеннями.

"Якщо ситуація буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - додав Ляшко.

На продовження/завершення карантину також буде впливати епідемічна ситуація в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.

Нагадаємо, 1 червня в Україні почався третій етап ослаблення карантину: відновили роботу спортзали, ТРЦ і деякі навчальні заклади, також відновив роботу метрополітен.

Крім того, поновилися міжобласні (поки що 10 регіонів) автобусні пасажирські перевезення.

Квитки на залізничні потяги теж можна купити, на цей час доступні близько 30 напрямів.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України карантин
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