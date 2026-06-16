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Московский НПЗ горит после удара украинских дронов: Генштаб раскрыл последствия

11:56 16.06.2026 Вт
3 мин
Московская область РФ ощутила на себе "дальнобойные санкции" Украины
aimg Валерий Ульяненко
Московский НПЗ горит после удара украинских дронов: Генштаб раскрыл последствия Иллюстративное фото: Московский НПЗ горит после прилета украинских беспилотников (Getty Images)
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Сегодня ночью украинские дроны нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ, заявление президента Владимира Зеленского и сообщение командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

По предварительным данным, была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, вспыхнул пожар.

Генштаб подчеркнул, что Московский НПЗ задействован в обеспечении российской армии. Его продукция составляет более 38% потребления топлива в регионе, в частности завод поставляет авиатопливо аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Мощность Московского НПЗ по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год.

Поражение других объектов противника

Также были поражены командно-наблюдательные пункты россиян в районах Богатыря, Великой Новоселки и Северска Донецкой области. Дроны нанесли удары по вражескому полевому артиллерийскому складу в районе Кременовки Донецкой области, складам материально-технических средств в Донецке и складу дронов в Мариуполе в Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по скоплениям личного состава противника в районе Ивановского Брянской области РФ.

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Подтверждено попадание в предприятие ВПК оккупантов АО "Центральное конструкторское бюро апаратостроения" вблизи города Тула. Оно специализируется на разработке и производстве радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры. Повреждено здание и несущая конструкция сборочного цеха.

Генштаб ВСУ также отметил, что до сих пор продолжается пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске Ярославской области РФ, которое было поражено 14 июня.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в его заявлении.

Реакция президента Украины

Глава государства подчеркнул, что в ночь на сегодня Московская область ощутила на себе силу украинских средств дальнего удара. Он отметил, что НПЗ был поражен на расстоянии 500 километров.

"Россию нужно заставить прекратить войну против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одним из важных компонентов такого давления. Это справедливый ответ на российские удары - и на затягивание войны, которую нужно закончить", - заявил Зеленский.

"Мадяр" сообщил, что Московский НПЗ поразили операторы 1 ОЦ СБС совместно с СБУ, ГУР и другими подразделениями Сил обороны.

"Лавра будет стоять веками! Москва падет! Экономика возмездия при абсолютном моральном превосходстве Украины над варварами. Вспышки горючки вместо вспышек гнева - прагматичное наказание, без эмоций и лишних слов", - говорится в его заявлении.

Напомним, в ночь на 7 июня украинские военные нанесли удары по двум крупнейшим нефтебазам во временно оккупированном Крыму - нефтеперерабатывающему комплексу в Феодосии и базе "Семиколодезянская", которая использовалась для поставок топлива россиянам.

Отметим, что в ряде регионов РФ, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, крупные сети автозаправочных станций ввели строгие ограничения на продажу бензина и дизельного топлива.

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