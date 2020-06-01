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Міжрегіональні автобусні перевезення відновили 10 областей

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 16:53
Міжрегіональні автобусні перевезення відновили 10 областей
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

З ослабленням карантину запущено міжобласні автобусні рейси

На третьому етапі ослаблення карантину в Україні запущено міжрегіональні автобусні перевезення. Зокрема, з 1 червня такі перевезення відновили в 10 областях.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, з 1 червня Харківська, Полтавська, Черкаська, Одеська, Донецька, Луганська, Івано-Франківська, Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області розпочали перші міжобласні автобусні перевезення.

"Що стосується інших регіонів - чекаємо рішення від їх обласних комісій щодо можливості ослаблення карантину і відновлення рейсів", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, через 75 днів карантину з 1 червня відновила пасажирські перевезення "Укрзалізниця", на цьому тижні поки заплановані потяги в напрямках 35.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, до третього етапу ослаблення карантину не готові Київ, а також Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області; крім того, сьогодні стало відомо, що Львівська область продовжила карантину як мінімум до 5 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України перевозкиавтобускарантин
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