В Україні знову почали курсувати поїзди: хто поїхав першим
Фото: пасажири (РБК-Україна)
Потяги їздять за 30 напрямами
З 1 червня компанія "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів. Квитки надійшли у продаж з 26 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Перший поїзд вирушив за маршрутом Київ-Костянтинівка. Він виїхав зі станції столичного залізничного вокзалу о 6:12.
Таким чином, поїзди знову здійснюють перевезення пасажирів за напрямками:
- №721/722 і №726/725 Київ-Харків;
- №763/764 і №105/106 Київ-Одеса;
- №711/712 Київ-Костянтинівка;
- №740/739 Київ-Кривий Ріг;
- №8/7 Одеса-Харків;
- №20/19 Лисичанськ-Київ;
- №53/54 Дніпро-Одеса;
- №63/64 Харків-Київ;
- №791/792 Київ-Кременчук;
- №81/82 Харків-Новоолексіївка;
- №125/126 Київ-Костянтинівка;
- №10/9 Київ-Маріуполь;
- №37/38 і №738-737 Київ-Запоріжжя;
- №116/115 Київ-Бердянськ;
- №136/135 і №734/733 Київ-Покровськ;
- №76/75 Кривій Ріг-Київ;
- №102/101 і №766/765 Київ-Херсон;
- №12/11 Київ-Новоолексіївка;
- №79/80 Дніпро-Київ;
- №779/780 Суми-Київ/Вінниця;
- №782/781 Київ-Черкаси;
- №786/785 Київ-Шостка;
- №790/789 Київ-Кропивницький.
Також було відновлено рух поїздів у західному напрямку:
- №1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка;
- №7/8 та №749/750 Київ-Івано-Франківськ;
- №29/30 Київ-Ужгород;
- №98/97 Ковель-Київ;
- №772/771 Хмельницький-Київ.
Крім того, УЗ відновила рух приміських поїздів. На свої маршрути вийшли 214 електричок.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків за 90 днів до дати відправлення поїзда.
Крім того, пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.
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Автор: Лера Полищук