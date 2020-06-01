В Україні почався третій етап послаблення карантину: що дозволено з сьогоднішнього дня

Літній майданчик ресторану відкритий після послаблення карантину (РБК-Україна)

Пом'якшення обмежень проводяться у всіх регіонах країни, крім Чернівецькій, Рівненській, Львівській і Донецькій областях

Україна перейшла на черговий етап послаблення карантину. Він стосується роботи спортзалів, системи вищої освіти та міжобласних пасажирських транспортних перевезень.

Рішення про послаблення карантину приймаються на рівні місцевої влади, комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основними умовами залишаються масковий режим, температурний скринінг, соціальне дистанціювання і постійна дезінфекція приміщень.

Детальніше про те, що дозволено на третьому етапі ослаблення карантину з 1 червня - у матеріалі РБК-Україна.

Робота фітнес-центрів, басейнів і спортмайданчиків

Відновлення діяльності тренажерних залів, фітнес-центрів, спортмайданчиків та дитячих спортивно-юнацьких школах можливо при дотриманні наступних умов:

Температурний скринінг – всім співробітникам і відвідувачам вимірюється температура тіла. Якщо вона перевищує 37,2 градуси, то людина не допускається до занять спортом;

Соціальне дистанціювання – перебування в спортзалах дозволяється у групах до 10 осіб і в приміщеннях площею 10 кв м на одну людину при індивідуальних заняттях та 5 кв м у командних видах спорту;

Масковий режим – всі співробітники залів повинні носити маски або респіратори;

Дезінфекція – наявність санитайзеров на вході, прибирання приміщення кожні 2 години і відразу після закінчення занять, провітрювання залів не менше 15 хвилин до початку занять і кожні наступні 2 години

Заборонені робота спа-зон, фітнес-барів, послуг масажу, наявність у залах багаторазових рушників і кулерів з водою, функціонування дитячих кімнат, заняття з дітьми віком до 12 років, а також використання багатофункціональних тренажерів кількома людьми.

Окремо прописані вимоги для басейнів. Дозволяється відвідання басейнів для індивідуальних занять і груп другого року навчання і старше. У 50-метрових басейнах допускається одночасне знаходження на одній доріжці не більше 4 осіб під час індивідуальних занять та 6 для групових видів. У 25-метрових - на одній доріжці дозволяється не більше 2 плавців під час індивідуальних занять та 3 в командних видах.

Під час занять у залах і басейнах МОЗ також вимагає обмежити наполовину використання роздягалень, душових кабін і шафок.

Іспити у студентів вузів і коледжів

Третій етап послаблення обмежень передбачає проведення у вузах та професійно-технічних коледжах екзаменаційної сесій.

"З 1 червня (іспити - ред.) можливі у закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше десяти осіб", - поінформувала в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Учням профосвіти дозволять проходити практику, а для випускників будуть організовані державна кваліфікаційна атестація. Крім того, з 1 червня в регіонах допускається робота инклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечити зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти.

Міжобласні та приміські транспортні сполучення

За планом уряду з 1 червня в Україні поновлюються міжобласні пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Крім того, будуть запущені 214 електричок приміських сполучень.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на 42 поїзди, що прямують в південному та східному напрямку. Як уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій, квитки продаються тільки на 50% місць у вагонах, тобто в одному купе повинно бути не більше 2 пасажирів.

Під час посадки пасажири повинні бути в масках і пройти перевірку температури. Громадяни з підвищеною температурою не зможуть скористатися послугами залізничного транспорту. У кожному вагоні повинен бути встановлений санітайзер, а провідники повинні проводити прибирання кожну годину протягом рейсу. На маршрути вийдуть поїзди "Інтерсіті", вагони СВ та купе. Плацкартні вагони для перевезень не допускаються.

У зв'язку з запуском приміських поїздів у Києві місцева влада побоюється напливу людей у метро. Для того, щоб цього уникнути метрополітен планує закривати на вхід деякі станції. "Коли на станції може працювати замість трьох дверей на вхід дві-одні двері для того, щоб розтягнути пасажиропотік", - уточнила прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон.

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Автор: Мария Тарарыева