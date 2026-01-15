Каникулы в Украине продлятся до 1 февраля: МОН приняло решение

"Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что ОВА и другие центральные органы исполнительной власти должны принять меры по:

переходу на дистанционную форму обучения или

продолжению/внедрению зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Кроме того, КГГА должна продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Киевские учреждения дошкольного образования будут принимать решение о продолжении работы, учитывая ситуацию на местах.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский поручил вчера, 14 января, Минобразования и местным властям подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетической системе страны.

Заявление лидера страны прозвучало во время совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергосистеме Украины, на котором отдельное внимание было уделено Киеву.