Каникулы в Украине продлятся до 1 февраля: МОН приняло решение

Министерство образования и науки приняло решение о продлении каникул в Украине в связи с ситуацией с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МОН в Telegram.
"Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что ОВА и другие центральные органы исполнительной власти должны принять меры по:
Кроме того, КГГА должна продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Киевские учреждения дошкольного образования будут принимать решение о продолжении работы, учитывая ситуацию на местах.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил вчера, 14 января, Минобразования и местным властям подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетической системе страны.
Заявление лидера страны прозвучало во время совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергосистеме Украины, на котором отдельное внимание было уделено Киеву.
Напомним, утром 15 января оккупанты атаковали Киев дронами. Во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.
В ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.
Под вражеским огнем той ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.
Днем во вторник, 13 января, россияне атаковали энергообъекты Запорожья. В результате обстрелов ранены две работницы облэнерго и есть обесточивание значительного количества потребителей.
Вчера, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.