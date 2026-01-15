Канікули в Україні триватимуть до 1 лютого: МОН ухвалило рішення

"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", - йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, що ОВА та інші центральні органи виконавчої влади мають вжити заходів щодо:

переходу на дистанційну форму навчання або

продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Крім того, КМДА має продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Київські заклади дошкільної освіти будуть ухвалювати рішення щодо продовження роботи з огляду на ситуацію на місцях.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський доручив вчора, 14 січня, Міносвіти та місцевій владі підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетичній системі країни.

Заява лідера країни пролунала під час наради щодо надзвичайних обставин в енергосистемі України, на якій окрему увагу було приділено Києву.