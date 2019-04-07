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Кандидатам в президенти офіційно дозволили агітувати

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 17:54
Кандидатам в президенти офіційно дозволили агітувати
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Передвиборча агітація дозволена з 7 квітня

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила кандидатам на посаду президента України проводити агітацію на виборах президента 2019. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна. 

Як повідомила глава Центрвиборчкому, з завтрашнього дня, 8 квітня, кандидати в президенти України можуть займатись передвиборчою агітацією.

"Також є дуже важливим, що з завтрашнього дня кандидати мають можливість юридично брати участь в агітаційній компанії. Це також є дуже важливим питанням. Оскільки до цього передвиборча агітація (до встановлення результатів першого туру - ред.) була не в межах діючого законодавства", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше в Центральній виборчій комісії повідомили, що з 7 квітня кандидати в президенти можуть направляти в ЦВК подання щодо складу окружних виборчих комісій на виборах президента України 21 квітня 2019.

Раніше, ЦВК оголосила про проведення другого туру президентських виборів, який відбудеться 21 квітня 2019. Участь в другому турі візьмуть участь Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%)

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