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ЦВК оголосила другий тур виборів президента

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 15:39
ЦВК оголосила другий тур виборів президента
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 вивели до другого туру Зеленського і Порошенка

Центральна виборча комісія (ЦВК) після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

"У виборчий бюлетень було включено більше двох кандидатів на пост президента України. За результатами голосування в день виборів жоден кандидат не отримав більше половини голосів виборців. Таким чином жодного кандидата на пост президента не обрано президентом, що є підставою для прийняття рішення про проведення повторного голосування ", - повідомила голова ЦВК.

Так, ЦВК прийняла постанову про календарний план підготовки до другого туру виборів.

"Питання стосується календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019", - повідомила Сліпачук.

Повідомляється, що участь у другому турі президентських виборів 21 квітня візьмуть Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штаб Порошенка пропонує перед другим туром провести кілька раундів дебатів. За словами керівника штабу Олега Медведєва, на дебатах можуть підняти питання оборони і безпеки, зовнішньої політики та обов'язків гаранта.

Раніше Зеленський заявив, що готовий йти на дебати з Порошенком, проте висунув ряд умов. Зокрема, він виступив за проведення дебатів на стадіоні та за медичну експертизу перед ними. У відповідь Порошенко погодився на дебати на НСК "Олімпійський".

 

ЦВК оголосить офіційну позицію щодо дебатів Зеленського та Порошенка
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