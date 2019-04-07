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Кандидатам в президенты официально разрешили агитировать

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 17:54
Кандидатам в президенты официально разрешили агитировать
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Предвыборная агитация разрешена с 7 апреля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила кандидатам на пост президента Украины проводить агитацию на выборах президента 2019. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщила глава Центризбиркома, с завтрашнего дня, 8 апреля, кандидаты в президенты Украины могут заниматься предвыборной агитацией.

"Также является очень важным, что с завтрашнего дня кандидаты имеют возможность юридически участвовать в агитационной компании. Это также является очень важным вопросом. Поскольку до этого предвыборная агитация (до установления результатов первого тура - ред.) была не в рамках действующего законодательства", - сообщила Слипачук.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что с 7 апреля кандидаты в президенты могут направлять в ЦИК представление по составу окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины 21 апреля 2019.

Ранее, ЦИК объявила о проведение второго тура президентских выборов, который состоится 21 апреля 2019. Участие во втором туре примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%)

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