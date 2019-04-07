ЦВК дозволила кандидатам формувати склад окружних виборчкомів

Фото: ЦВК (РБК-Україна)

Навчання членів ОВК розпочнеться з 9 квітня

Кандидати вже можуть направляти в Центральну виборчу комісію (ЦВК) подання щодо складу окружних виборчих комісій (ОВК) на виборах президента 2019. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сліпачук, формування складу комісій окружних виборчкомів стало можливим після оголошення комісією про проведення другого туру виборів.

"Прийняття сьогоднішнього рішення (про оголошення другого туру - ред.) дає можливість нашим кандидатам розпочати направлення до ЦВК подання щодо складу окружних виборчих комісій", - повідомила глава ЦВК.

За її словами, з 9 квітня Центрвиборчком зможе розпочати навчання членів окружних виборчих комісій.

"Це дуже важливо, тому що завтра останній день і ми фактично розблокували юридично цей процес прийняття рішення. Для того, щоб вони спромоглися зробити належне подання і ми мали сформувати з 9 по 10 квітня ОВК, розпочати їх навчання і багато інших кроків", - повідомила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що з 7 квітня українці можуть подати заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси на виборах президента України 21 квітня 2019.