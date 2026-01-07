Канада назвала условие, при котором отправит своих военных в Украину

Канада допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Начальный вклад страны в гарантии безопасности может предусматривать обучение украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни, которого цитирует CTV News.
По его словам, сейчас это лишь потенциальная опция, и участие в многонациональных силах будет иметь "гораздо больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно".
Карни сказал, что начальным вкладом Канады в гарантии безопасности Украины может стать обучение украинских военных. Он также напомнил, что канадские солдаты уже проводят тренировки в Польше в рамках операции Unifier.
По словам канадского премьера, усилия правительства по наращиванию военного потенциала помогут Канаде "сыграть значимую роль" в обеспечении безопасности Украины после окончания войны.
Он также отметил, что глава канадского Генштаба генерал Дженни Кариган длительное время ведет переговоры с коллегами из коалиции относительно гарантий безопасности для Украины.
Напомним, во вторник, 6 января, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров. По итогам встречи Украина, Британия и Франция подписали декларацию о намерениях по развертыванию сил на украинской территории.
Кроме того, британский премьер Кир Стармер рассказал, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы.
Отметим, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, что Украина и США решили большинство проблем в вопросе гарантий безопасности.
Кушнер подчеркнул, что гарантии безопасности были разработаны в течение прошлого месяца в консультациях с украинцами и европейцами. При этом сегодняшняя встреча "коалиции желающих", по его словам, стала "большой вехой" в таких переговорах.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже исключила отправку итальянских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.
В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна готова внести вклад в обеспечение мира в Украине после окончания войны.