Канада назвала условие, при котором отправит своих военных в Украину

По его словам, сейчас это лишь потенциальная опция, и участие в многонациональных силах будет иметь "гораздо больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно".

Карни сказал, что начальным вкладом Канады в гарантии безопасности Украины может стать обучение украинских военных. Он также напомнил, что канадские солдаты уже проводят тренировки в Польше в рамках операции Unifier.

По словам канадского премьера, усилия правительства по наращиванию военного потенциала помогут Канаде "сыграть значимую роль" в обеспечении безопасности Украины после окончания войны.

Он также отметил, что глава канадского Генштаба генерал Дженни Кариган длительное время ведет переговоры с коллегами из коалиции относительно гарантий безопасности для Украины.