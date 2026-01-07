Канада назвала умову, за якої відправить своїх військових до України

Канада допускає розміщення в Україні своїх військ у разі укладення мирної угоди. Початковий внесок країни у гарантії безпеки може передбачати навчання українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні, якого цитує CTV News.
За його словами, зараз це лише потенційна опція, і участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж якби ми діяли самостійно".
Карні сказав, що початковим внеском Канади у гарантії безпеки України може стати навчання українських військових. Він також нагадав, що канадські солдати вже проводять тренування в Польщі в межах операції Unifier.
За словами канадського прем'єра, зусилля уряду з нарощування військового потенціалу допоможуть Канаді "відіграти значущу роль" у забезпеченні безпеки України після закінчення війни.
Він також зауважив, що голова канадського Генштабу генерал Дженні Каріган тривалий час веде переговори з колегами з коаліції щодо гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, у вівторок, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. За підсумками зустрічі Україна, Британія і Франція підписали декларацію про наміри щодо розгортання сил на українській території.
Крім того, британський прем'єр Кір Стармер розповів, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби.
Зазначимо, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер розповів, що Україна і США вирішили більшість проблем у питанні гарантій безпеки.
Кушнер наголосив, що гарантії безпеки були розроблені протягом минулого місяця в консультаціях з українцями та європейцями. При цьому сьогоднішня зустріч "коаліції охочих", за його словами, стала "великою віхою" в таких переговорах.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні за підсумками засідання "коаліції охочих" у Парижі виключила відправку італьських військ в Україну в межах гарантій безпеки.
Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна готова зробити внесок у забезпечення миру в Україні після закінчення війни.