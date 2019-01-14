Кампанія Зеленського фінансується за рахунок "Кварталу", - джерела

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За даними джерел, кампанію Зеленського також підтримує середній бізнес

Президентська кампанія шоумена Володимира Зеленського на даному етапі фінансується за кошти "Студії Квартал 95". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не до сміху: як Володимир Зеленський будуватиме президентську кампанію".

Як зазначають джерела РБК-Україна, в тому числі і в самому штабі Зеленського, на даному етапі фінансування кампанії відбувається за рахунок грошей "Кварталу", але при певній підтримці середнього бізнесу.

Зазначимо, наприкінці минулого року в навколополітичних колах з'явилася інформація, що підготовкою до президентської кампанії Зеленського займається впливовий член єврейської громади Києва Олександр Левін. До скандалу зі зміною керівництва "Аграрної партії" Левін був радником її колишнього лідера Віталія Скоцика.

Джерело РБК-Украина, знайоме з Левіним, підтвердило, що ще недавно він дійсно намагався приєднатися до кампанії Зеленського і навіть залучив двох американських політтехнологів для підготовки артиста до виборчих перегонах. Джерела РБК-Україна, які консультують Зеленського, участь заокеанських технологів у кампанії категорично заперечують, але допускають, що поширення цих чуток могло виходити і з боку самого Левіна.

"Кістяк" штабу Зеленського - перевірені досвідом креативні кадри з "Студії Квартал 95" - сценаристи, режисери, маркетологи. У їх числі, за інформацією видання, - співзасновники студії Борис і Сергій Шефіри, а також гендиректор "Квартала 95" Іван Баканов. Він очолює партію "Слуга народу", зареєстровану взимку 2017 року. Баканову відведена одна з ключових ролей у прийнятті рішень з приводу кампанії. Деякі співрозмовники видання в оточенні Зеленського запевняють, що Баканов - голова штабу. Але уточнюють, що фактично кампанією керує сам Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Зеленського не буде класичного виборчого штабу.

Крім того, раніше у Зеленського розповіли про стосунки з олігархом Ігорем Коломойським.