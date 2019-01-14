Кампания Зеленского финансируется за счет "Квартала", - источники

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По данным источников, кампанию Зеленского также поддерживает средний бизнес

Президентская кампания шоумена Владимира Зеленского на данном этапе финансируется за средства "Студии Квартал 95". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию".

Как отмечают источники РБК-Украина, в том числе и в самом штабе Зеленского, на данном этапе финансирование кампании происходит за счет денег "Квартала", но при некой поддержке среднего бизнеса.

Отметим, в конце прошлого года в околополитических кругах появилась информация, что подготовкой к президентской кампании Зеленского занимается влиятельный член еврейской общины Киева Александр Левин. До скандала со сменой руководства "Аграрной партии" Левин значился советником ее бывшего лидера Виталия Скоцика.

Источник РБК-Украина, знакомый с Левиным, подтвердил, что еще недавно он действительно пытался примкнуть к кампании Зеленского и даже привлек двоих американских политтехнологов для подготовки артиста к избирательной гонке. Источники РБК-Украина, консультирующие Зеленского, участие заокеанских технологов в кампании категорически отрицают, но допускают, что распространение этих слухов могло исходить и со стороны самого Левина.

"Костяк" штаба Зеленского - проверенные опытом креативные кадры из "Студии Квартал 95" - сценаристы, режиссеры, маркетологи. В их числе, по информации издания, - соучредители студии Борис и Сергей Шефиры, а также гендиректор "Квартала 95" Иван Баканов. Он же возглавляет партию "Слуга народа", зарегистрированную зимой 2017 года. Баканову отведена одна из ключевых ролей в принятии решений по поводу кампании. Некоторые собеседники издания в окружении Зеленского уверяют, что Баканов - глава штаба. Но уточняют, что фактически кампанией руководит сам Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что у Зеленского не будет классического избирательного штаба.

Кроме того, ранее у Зеленского рассказали об отношениях с олигархом Игорем Коломойским.