Уже вторая глава дипмиссии США в Украине уходит с поста из-за Трампа, - FT

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свою должность в ближайшие недели из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Неназванные источники рассказали изданию, что Дэвис разочаровалась в своей роли из-за несогласий с Трампом, который решил сократить поддержку Украины.

По данным FT, она уже уведомила Госдепартамент о своем уходе. Также Дэвис планирует полностью завершить свою трехдесятилетнюю дипломатическую карьеру.

Как пишут журналисты, Дэвис, которая также является послом США на Кипре, была застигнута врасплох решением Трампа выдвинуть бизнесмена из Аризоны и донора-республиканца Джона Бреслоу на должность следующего посла на Кипре. Заранее ее об этом не предупреждали.

В свою очередь в Госдепе заявили, что Дэвис "приступила к обязанностям временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года и остается на этой должности".

Что говорят о Дэвис в США

Временная поверенная в делах США в Украине пользуется авторитетом среди коллег. Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид назвал Дэвис образцовым дипломатом и госслужащим.

"Она настоящий эксперт, и администрации - осознают они это или нет - нужны такие люди", - сказал он.

В свою очередь сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям, высоко оценила "стабильное и эффективное руководство" Дэвис и ее "уникальную способность управлять кризисной миссией".

"Такие важные посты, как Киев, не могут и не должны управляться из Вашингтона или временными мерами. Крайне важно как для США, так и для Украины иметь посла, утвержденного Сенатом", - отметила она.