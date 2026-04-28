ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Уже вторая глава дипмиссии США в Украине уходит с поста из-за Трампа, - FT

22:20 28.04.2026 Вт
2 мин
Как отставка Дэвис связана с политикой Трампа по Украине?
aimg Иван Носальский
Уже вторая глава дипмиссии США в Украине уходит с поста из-за Трампа, - FT Фото: Джули Дэвис, временная поверенная в делах США в Украине (facebook.com/usdos.ukraine)

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свою должность в ближайшие недели из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Неназванные источники рассказали изданию, что Дэвис разочаровалась в своей роли из-за несогласий с Трампом, который решил сократить поддержку Украины.

По данным FT, она уже уведомила Госдепартамент о своем уходе. Также Дэвис планирует полностью завершить свою трехдесятилетнюю дипломатическую карьеру.

Как пишут журналисты, Дэвис, которая также является послом США на Кипре, была застигнута врасплох решением Трампа выдвинуть бизнесмена из Аризоны и донора-республиканца Джона Бреслоу на должность следующего посла на Кипре. Заранее ее об этом не предупреждали.

В свою очередь в Госдепе заявили, что Дэвис "приступила к обязанностям временной поверенной в делах в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года и остается на этой должности".

Что говорят о Дэвис в США

Временная поверенная в делах США в Украине пользуется авторитетом среди коллег. Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид назвал Дэвис образцовым дипломатом и госслужащим.

"Она настоящий эксперт, и администрации - осознают они это или нет - нужны такие люди", - сказал он.

В свою очередь сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям, высоко оценила "стабильное и эффективное руководство" Дэвис и ее "уникальную способность управлять кризисной миссией".

"Такие важные посты, как Киев, не могут и не должны управляться из Вашингтона или временными мерами. Крайне важно как для США, так и для Украины иметь посла, утвержденного Сенатом", - отметила она.

Отставка Бринк

Стоит заметить, что до назначения Дэвис послом США в Украине была Бриджит Бринк.

Она ушла в отставку, поскольку Трамп оказывал давление на Украину и смягчил давление на РФ.

Последней каплей для Бринк стала словесная перепалка между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая произошла в феврале 2025 года в Белом доме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Помощь Украине Война в Украине
Новости
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО