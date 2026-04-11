Вторая попытка Камалы Харрис? Демократка ответила, будет ли участвовать в выборах 2028 года

02:06 11.04.2026 Сб
2 мин
Харрис объяснила, когда именно примет соответствующее решение и что на него повлияет
aimg Филипп Бойко
Фото: экс-вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)

Бывшая вице-президент США Камала Харрис рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Она уже начала обсуждать свои политические планы со сторонниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Reuters.



Камала Харрис посетила встречу Национальной сети действий. Это влиятельная организация по защите гражданских прав и ее основатель, преподобный Эл Шарптон, задал Харрис прямой вопрос о ее президентских амбициях.

"Возможно, возможно. Я думаю об этом, я думаю об этом", - сказала Харрис, реагируя на поддержку толпы.

Она добавила, что примет финальное решение позже. Харрис хочет убедиться, что сможет лучше выполнять работу президента "для американского народа".

Тяжелое наследие и новые лица партии

Reuters напоминает, что Харрис имеет за плечами серьезный опыт: работала сенатором и генеральным прокурором Калифорнии. Однако ее президентские кампании были неудачными. В 2020 году она выбыла еще на этапе праймериз. В 2024 году - проиграла Дональду Трампу.

Теперь Демократическая партия ищет новый путь, а соцопросы показывают усталость людей от Трампа и предыдущих политиков, акцентирует агентство.

Интересно, что на съезде в Нью-Йорке присутствовали и другие потенциальные кандидаты:

  • Джош Шапиро - популярный губернатор Пенсильвании;
  • Пит Буттиджедж - бывший министр транспорта;
  • Дж. Б. Прицкер - губернатор штата Иллинойс.

Все они считаются фаворитами предстоящей внутренней гонки среди демократов. Каждый из них имеет свои сильные стороны и поддержку в ключевых штатах.

Какова ситуация с политическим рейтингом Трампа

Накануне выборов в Конгресс США осенью Трамп и республиканцы стремительно теряют политические позиции. По Трампу сильно бьют неудачи в Иране и огромные расходы на войну. Демократы требуют отстранить Трампа от власти.

В то же время на фоне неудач Трампа консерваторы уже подыскали ему замену. Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал абсолютным фаворитом среди республиканцев на пост президента США.

Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич