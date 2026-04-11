Вторая попытка Камалы Харрис? Демократка ответила, будет ли участвовать в выборах 2028 года
Бывшая вице-президент США Камала Харрис рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Она уже начала обсуждать свои политические планы со сторонниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Reuters.
Камала Харрис посетила встречу Национальной сети действий. Это влиятельная организация по защите гражданских прав и ее основатель, преподобный Эл Шарптон, задал Харрис прямой вопрос о ее президентских амбициях.
"Возможно, возможно. Я думаю об этом, я думаю об этом", - сказала Харрис, реагируя на поддержку толпы.
Она добавила, что примет финальное решение позже. Харрис хочет убедиться, что сможет лучше выполнять работу президента "для американского народа".
Тяжелое наследие и новые лица партии
Reuters напоминает, что Харрис имеет за плечами серьезный опыт: работала сенатором и генеральным прокурором Калифорнии. Однако ее президентские кампании были неудачными. В 2020 году она выбыла еще на этапе праймериз. В 2024 году - проиграла Дональду Трампу.
Теперь Демократическая партия ищет новый путь, а соцопросы показывают усталость людей от Трампа и предыдущих политиков, акцентирует агентство.
Интересно, что на съезде в Нью-Йорке присутствовали и другие потенциальные кандидаты:
- Джош Шапиро - популярный губернатор Пенсильвании;
- Пит Буттиджедж - бывший министр транспорта;
- Дж. Б. Прицкер - губернатор штата Иллинойс.
Все они считаются фаворитами предстоящей внутренней гонки среди демократов. Каждый из них имеет свои сильные стороны и поддержку в ключевых штатах.
Какова ситуация с политическим рейтингом Трампа
Накануне выборов в Конгресс США осенью Трамп и республиканцы стремительно теряют политические позиции. По Трампу сильно бьют неудачи в Иране и огромные расходы на войну. Демократы требуют отстранить Трампа от власти.
В то же время на фоне неудач Трампа консерваторы уже подыскали ему замену. Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал абсолютным фаворитом среди республиканцев на пост президента США.