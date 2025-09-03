ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Калуше после ночного обстрела ухудшилось качество воздуха

Калуш, Ивано-Франковская область, Среда 03 сентября 2025 15:50
UA EN RU
В Калуше после ночного обстрела ухудшилось качество воздуха Фото: в Калуше после ночного обстрела ухудшилось качество воздуха (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

В Калуше Ивано-Франковской области в среду, 3 сентября, зафиксировано ухудшение состояния атмосферного воздуха после ночного обстрела России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Калуша Андрея Найды.

"После ночного обстрела в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе", - сообщил мэр.

Калушский районный отдел областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины рекомендует придерживаться следующих правил безопасности:

  • закрывать окна и двери в помещениях;
  • ограничить пребывание на улице, особенно избегать физических нагрузок на открытом воздухе;
  • пить достаточное количество воды;
  • использовать очиститель воздуха (включить на максимальный режим, если есть);
  • проводить частую влажную уборку;
  • после пребывания на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо);
  • промывать нос солевым раствором;
  • избегать курения, которое дополнительно ухудшает состояние дыхательных путей.

Как отмечают специалисты, соблюдение этих простых правил поможет снизить негативное влияние загрязненного воздуха на организм.

Обстрел Украины 3 сентября

Напомним, в ночь на 3 сентября россияне совершили очередную комбинированную атаку на Украину, использовав 502 дрона и 24 ракеты. Силы ПВО уничтожили или подавили 451 воздушную цель.

Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В частности, в Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела ухудшилось состояние воздуха, поэтому родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки РФ на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область Война в Украине
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике