РФ запустила более 500 дронов и ракет по Украине: как отработала ПВО

В ночь на 3 сентября оккупанты выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Воздушных силах отметили, что атака до сих пор продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА. Силы обороны призывают граждан находиться в укрытиях и строго соблюдать правила безопасности.

"Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель, среди них:

К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотников Сил обороны Украины.

По данным военных, во время атаки радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 526 воздушных целей, среди которых:

Атака на Украину 3 сентября

Всю ночь на 3 сентября российские оккупанты атаковали регионы Украины дронами и ракетами. Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживаются более 30 поездов.

Воздушная тревога прозвучала во многих регионах еще до полуночи: сначала зафиксировали массовый налет беспилотников, а под утро Россия запустила и крылатые ракеты.

Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела ухудшилось состояние воздуха, поэтому родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.