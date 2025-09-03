В Калуше и громаде после обстрела РФ родителей просят оставить детей дома: какая причина

После ночного обстрела в одной из громад Ивано-Франковской области родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Калушской городской общины Ивано-Франковской области Украины Андрей Найда.

Заметим, что местные жители подтверждают информацию и сообщают, что школы предупредили, что не будут принимать детей.

Сейчас продолжается проверка состояния воздуха. Только после проведения соответствующих замеров будет официально сообщено, какие дальнейшие действия примет местная власть.

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Ночью страну массово атаковали дроны.

В то же время мониторинговые каналы писали, что враг поднял в воздух стратегическую авиацию, а также вывел в Черное море ракетоноситель. Ближе к утру информация подтвердилась и в воздушном пространстве Украины стали фиксироваться вражеские ракеты.

Повреждения и пострадавшие были в Кировоградской области, но основной целью врага стала западная Украина. Взрывы были слышны в Луцке, Львове, Ровно, Хмельницком и не только.

Подробнее обо всем, что известно о ночном ударе россиян, можно узнать в материале РБК-Украина.