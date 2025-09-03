У Калуші після нічного обстрілу погіршилася якість повітря
У Калуші Івано-Франківської області у середу, 3 вересня, зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря після нічного обстрілу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Калуша Андрія Найди.
"Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі", - повідомив мер.
Калуський районний відділ обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує дотримуватися наступних правил безпеки:
- зачиняти вікна та двері у приміщеннях;
- обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;
- пити достатню кількість води;
- використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);
- проводити часте вологе прибирання;
- після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);
- промивати ніс сольовим розчином;
- уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.
Як наголошують фахівці, дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.
Обстріл України 3 вересня
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, використавши 502 дрони та 24 ракети. Сили ППО знищили або подавили 451 повітряну ціль.
Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Зокрема, у Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.
