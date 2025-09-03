У Калуші після нічного обстрілу погіршилася якість повітря

У Калуші Івано-Франківської області у середу, 3 вересня, зафіксовано погіршення стану атмосферного повітря після нічного обстрілу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Калуша Андрія Найди.

Як наголошують фахівці, дотримання цих простих правил допоможе знизити негативний вплив забрудненого повітря на організм.

"Після нічного обстрілу в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі", - повідомив мер.

Обстріл України 3 вересня

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, використавши 502 дрони та 24 ракети. Сили ППО знищили або подавили 451 повітряну ціль.

Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Зокрема, у Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.

