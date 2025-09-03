Хмельницкий после атаки РФ: разрушения, проблемы со светом и транспортом
В результате российской атаки на Хмельницкой в ночь на 3 сентября повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
"Очередная террористическая атака на нашу громаду. Результативно работали силы ПВО, есть сбитие", - рассказал мэр.
По его словам, по состоянию на 07:45 информации о погибших или пострадавших нет. В то же время зафиксированы значительные повреждения в городе и общине.
В частности, выбито и повреждено более 50 окон в учебном заведении, из-за чего сегодня оно будет работать в дистанционном формате.
Также повреждено более 100 окон в жилых домах, зафиксированы разрушения на территории коммунального предприятия, уничтожены или повреждены частные гаражи и автомобили.
Повреждена также часть коммунальной инфраструктуры и нежилых помещений.
В одном из сел громады возникли проблемы с электроснабжением - энергетики планируют восстановить напряжение в течение трех часов.
Общественный транспорт постепенно выходит на маршруты, но из-за повреждений в городе ожидаются задержки и нарушения графиков движения.
Атака на Украину 3 сентября
В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники.
Под вражеским ударом находились Луцк, Хмельницкий, Кировоградская область и западные регионы. Также взрывы слышали в Киеве и области.
В Калуше Ивано-Франковской области после обстрела РФ родителей просят оставить детей дома.
Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.