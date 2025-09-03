ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хмельницкий после атаки РФ: разрушения, проблемы со светом и транспортом

Среда 03 сентября 2025 08:31
UA EN RU
Хмельницкий после атаки РФ: разрушения, проблемы со светом и транспортом Фото иллюстративное: в Хмельницком после атаки РФ есть разрушения, проблемы со светом и транспортом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В результате российской атаки на Хмельницкой в ночь на 3 сентября повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

"Очередная террористическая атака на нашу громаду. Результативно работали силы ПВО, есть сбитие", - рассказал мэр.

По его словам, по состоянию на 07:45 информации о погибших или пострадавших нет. В то же время зафиксированы значительные повреждения в городе и общине.

В частности, выбито и повреждено более 50 окон в учебном заведении, из-за чего сегодня оно будет работать в дистанционном формате.

Также повреждено более 100 окон в жилых домах, зафиксированы разрушения на территории коммунального предприятия, уничтожены или повреждены частные гаражи и автомобили.

Повреждена также часть коммунальной инфраструктуры и нежилых помещений.

В одном из сел громады возникли проблемы с электроснабжением - энергетики планируют восстановить напряжение в течение трех часов.

Общественный транспорт постепенно выходит на маршруты, но из-за повреждений в городе ожидаются задержки и нарушения графиков движения.

Атака на Украину 3 сентября

В ночь на среду, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники.

Под вражеским ударом находились Луцк, Хмельницкий, Кировоградская область и западные регионы. Также взрывы слышали в Киеве и области.

В Калуше Ивано-Франковской области после обстрела РФ родителей просят оставить детей дома.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Война в Украине
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком