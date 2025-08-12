Каллас о встрече на Аляске: Путин хочет фото с Трампом и отсрочить санкции

Российский диктатор Владимир Путин не настроен серьезно на переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Он хочет сфотографироваться с американским лидером и отсрочить санкции.

Как сообщает РБК-Украина , об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила в интервью "Суспільному" .

По ее словам, США имеют рычаги влияния на Путина, при этом эти рычаги нужно использовать мудро.

"Это видно из того, что Путин сейчас садится за стол переговоров, но понятно, чего хочет Путин. Он хочет возможности сфотографироваться с президентом Трампом, самым влиятельным человеком на земле, а потом он хочет отсрочки угрозы санкций, чтобы сделать вид, что ведет переговоры, чтобы угрозы больше не было", - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что результатом встречи на Аляске должно быть безусловное прекращение огня, чтобы могли начаться настоящие переговоры между Украиной и Россией.

Каллас также считает, что Путин не настроен серьезно на переговоры, иначе на встрече также был бы президент Украины.

"Президент Зеленский должен быть частью встречи. Понятно, что Путин не хочет, чтобы он там был. А почему? Потому что он не серьезно настроен на любые мирные переговоры. Если бы он был серьезным, он бы хотел поговорить с Зеленским непосредственно, потому что война идет в Украине, между Россией и Украиной. Поэтому, чтобы иметь какие-то результаты или реальные переговоры, нужно вести переговоры с теми, кого это касается, а именно с Украиной, с президентом Зеленским", - отметила она.

Главный дипломат ЕС подчеркнула, что запад должен "давить на агрессора, чтобы он пошел на уступки, которых он до сих пор не сделал и все давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву".