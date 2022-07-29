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Зеленський назвав можливу дату старту експорту зерна

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Одеська область, П'ятниця 29 липня 2022 14:23
Зеленський назвав можливу дату старту експорту зерна Фото: президент Володимир Зеленський та міністр інфраструктури Олександр Кубраков (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Експорт українського зерна може стартувати вже сьогодні-завтра. Як тільки турецька сторона та ООН дадуть відповідний сигнал, то процес розпочнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час робочої поїздки до Одеської області.

"Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати", - сказав Зеленський.

Він розповів, що з тих декількох кораблів, які були завантажені і не змогли експортувати зерно через початок війни, з них почнеться експорт зерна.

"Наші військові гарантують безпекову ситуацію, міністр інфраструктури знаходиться на прямому зв'язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них, що "можна починати" весь цей процес. І як тільки вони дадуть нам цей сигнал, все розпочнеться. Я думаю, це все почнеться сьогодні-завтра", - вважає президент.

Нагадаємо, раніше в ООН допускали, що перше судно з українським зерном може вийти з порту Одеської області вже сьогодні, 29 липня.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина, ООН та Росія підписали угоду для вивезення українського зерна.

Для цього в Україні знову відкриють порти в Одесі та Чорноморську, а також порт "Південний".

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Володимир Зеленський
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