Україна отримає секретні дрони Phoenix Ghost від США в серпні: що відомо про безпілотники

Українські військові отримають нові дрони-камікадзе Phoenix Ghost від США вже в серпні. Їх характеристики залишаються в секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США .

За інформацією відомства, США планують передати бійцям ЗСУ близько 580 БПЛА Phoenix Ghost. Поставки планують почати вже в наступному місяці.

"Українці відмінно використовують систему Phoenix Ghost. Це дозволяє нам отримати і законтрактувати у виробників додаткові потужності. А з Phoenix Ghost ми можемо забезпечити стабільні поставки цього потенціалу", - заявив високопоставлений чиновник США.

Що відомо про Phoenix Ghost:

Дрон-камікадзе Phoenix Ghost дійсно можна назвати секретним, оскільки навіть компанія-виробник Aevex Aerospace не опублікувала характеристик цього БПЛА.

За даними видання Defence Express, більш детальну інформацію про дрон в різний час розповідали прес-секретар США Джон Кірбі і член правління Aevex генерал-лейтенант у відставці Девід Дептул.

За їх словами, дрон володіє такими характеристиками:

призначений для знищення цілей із середнім рівнем бронювання;

схожий зі Switchblade (дроном-камікадзе);

може злітати вертикально;

розроблявся на замовлення повітряних сил США;

час польоту-близько 6 годин;

оснащений інфрачервоною камерою.

При цьому навіть з урахуванням того, що близько 120 Phoenix Ghost вже знаходяться в розпорядженні українських військ, зовнішній вигляд його досі залишається в секреті.