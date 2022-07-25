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Україна отримає секретні дрони Phoenix Ghost від США в серпні: що відомо про безпілотники

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Понеділок 25 липня 2022 23:31
Україна отримає секретні дрони Phoenix Ghost від США в серпні: що відомо про безпілотники Ілюстративне фото: Україна отримає секретні дрони Phoenix Ghost від США у серпні (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Українські військові отримають нові дрони-камікадзе Phoenix Ghost від США вже в серпні. Їх характеристики залишаються в секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.

За інформацією відомства, США планують передати бійцям ЗСУ близько 580 БПЛА Phoenix Ghost. Поставки планують почати вже в наступному місяці.

"Українці відмінно використовують систему Phoenix Ghost. Це дозволяє нам отримати і законтрактувати у виробників додаткові потужності. А з Phoenix Ghost ми можемо забезпечити стабільні поставки цього потенціалу", - заявив високопоставлений чиновник США.

Що відомо про Phoenix Ghost:

Дрон-камікадзе Phoenix Ghost дійсно можна назвати секретним, оскільки навіть компанія-виробник Aevex Aerospace не опублікувала характеристик цього БПЛА.

За даними видання Defence Express, більш детальну інформацію про дрон в різний час розповідали прес-секретар США Джон Кірбі і член правління Aevex генерал-лейтенант у відставці Девід Дептул.

За їх словами, дрон володіє такими характеристиками:

  • призначений для знищення цілей із середнім рівнем бронювання;
  • схожий зі Switchblade (дроном-камікадзе);
  • може злітати вертикально;
  • розроблявся на замовлення повітряних сил США;
  • час польоту-близько 6 годин;
  • оснащений інфрачервоною камерою.

При цьому навіть з урахуванням того, що близько 120 Phoenix Ghost вже знаходяться в розпорядженні українських військ, зовнішній вигляд його досі залишається в секреті.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розпорядився виділити новий пакет військової допомоги Україні, щоб допомогти боротися з російською агресією.

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