"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін

"Нафтогаз" вперше за 24 роки опинився в стані дефолту. Переговори про реструктуризацію боргу провалилися, але НАК звинувачує у всьому уряд. Кабмін не дозволив заплатити кредиторам і зобов'язав Юрія Вітренка умовити їх відстрочити платежі. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

У 2019 році "Нафтогаз" взяв у компанії Kondor Finanse plc. кредит на суму 1,5 млрд доларів. Було три випуски євробондів з терміном погашення від 3 до 7 років – на 600 млн євро (кредит А), 335 млн (В) і 500 млн доларів (С).

Тиждень тому – 19 липня – потрібно було погасити кредит В і відсотки по кредиту а і В на 58 млн доларів - всього 393 млн доларів. За умовами договору, якщо компанія не заплатить борг або не домовиться про реструктуризацію за 5 робочих днів після дати виплати, то увійде за визначенням самої ж НАК в "жорсткий дефолт".

"Нездійснення зазначених платежів 22.07.2022 власникам єврооблігацій відповідно до кредитної документації буде вважатися випадком невиконання зобов'язань (жорсткий дефолт)",-йдеться в листі НАК Кабінету Міністрів від 22 липня, з яким вдалося ознайомитися РБК-Україна.

Вчора - 26 липня - була крайня дата платежу, щоб уникнути дефолту. "Очікується рішення кредиторів (за запропонованими для реструктуризації умовами-ред.) 21 липня. 19 Липня це термін сплати, але відповідним договором передбачено, що є 5 робочих днів для вирішення питань. Тому фактично до 26 липня у нас є час", – заявив глава НАК Юрій Вітренко в недавньому телеінтерв'ю.

Але ще 15 липня консультанти кредиторів – юридична компанія Dechert, рекомендували відхилити пропозиції НАК, оскільки визнали компанію платоспроможною. І в підсумку кредитори 21 липня відмовилися від запиту "Нафтогазу", побажавши отримати гроші.

Чому кредитори не погодилися

За інформацією РБК-Україна, власники паперів відмовилися від умов НАК не тільки через прибутковість компанії і наявності у неї коштів для виплати боргу. Видання вже писало, що надлишку фінансових ресурсів у НАК немає - грошей не вистачить навіть на закупівлю 1 млрд кубометрів імпортного газу.

Частина бондхолдерів визнали запропоновані умови нерівними. Власникам паперів по кредиту в пропонували відстрочити на два роки виплату тіла і відсотків по кредиту, іншим – тільки відсотків. "Кредитори визнали це нерівними умовами і відмовилися від реструктуризації", – сказав виданню співрозмовник з уряду, знайомий з ситуацією.

Керівник аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій, вважає, що НАК точно не образив кредиторів своєю пропозицією, тому їх реакція вельми дивує.

"Чи можуть вони формально до цього причепитися? Треба бути, м'яко кажучи, дуже жадібним, щоб так зробити. Всі ж розуміють, що "Нафтогаз" заплатити не може, що у неї свої проблеми як у будь-якого газотрейдера зараз в Європі. Всі розуміють, що у нас війна і повинні йти на поступки, а не шукати причіпки. Тут, якщо і може бути у когось невдоволення, так це у Кабміну. За запропонованими умовами, НАК заплатить (по тілу А і С, – Ред.) на два роки раніше, ніж міг би домовитися ", – зазначив експерт.

Насправді умови, запропоновані "Нафтогазом", дійсно відрізняються від тих, з якими на реструктуризацію держборгу вийшов Мінфін. Він запропонував відкласти на два роки всі виплати по боргах (і тіло і кредит) незалежно від того, коли настає термін виплат – до 2024 року або пізніше. В умовах НАК перенесення термінів на виплати тіла кредиту А і С нема.

Крім того, Мінфін запропонував виплатити відсотки на відкладені невиплачені купонні платеж - в пропозиціях НАК такого теж немає. "Фактично за купонами НАК запропонував бондхолдерам умови гірші, ніж Мінфін, а за термінами виплати тіла 2024 і 2026 євробондів – кращі", – пояснив виданню старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

Такі параметри буде використовувати не тільки Мінфін для переговорів з кредиторами, а й держкомпанії, кредити яких бралися під держгарантії. У найближчі дні переговори з відстрочення виплат почне "Укренерго" і "Укравтодор". Умови Мінфіну 20 липня вже схвалили кредитори G-7 і Паризького клубу. Правда, їх частка в загальному пакеті запозичень, винесеному на реструктуризацію, невелика.

На рішення бондхолдерів, ймовірно, вплинула і заява Юрія Вітренка, зроблена вже після звернення НАК про реструктуризацію. Глава НАК в інтерв'ю Bloomberg сказав, що компанія збиралася сплатити борг 19 липня, але через необхідність збільшити імпорт газу за рішенням уряду змушена економити кошти.

"Ми планували наші фінанси таким чином, щоб дозволити як викуповувати єврооблігації, так і купувати газ", – сказав Вітренко. Після такої заяви власники паперів були в подиві, заявив виданню співрозмовник, знайомий з ситуацією. "Вони не зрозуміли, є у НАК дефіцит грошей чи ні. Звичайно, така ситуація не зіграла на користь їх згоди на реструктуризацію", – додало джерело.

Ще однією причиною провалу переговорів було і те, що пропозиції про реструктуризацію власники паперів отримали досить пізно – 11 липня, тобто практично за тиждень до виплати боргу.

Паращій вважає, що переговори варто було починати хоча б за 4-5 тижнів, щоб бондхолдери встигли проаналізувати умови і з ними можна було обговорити виниклі питання.

"Мінфін почав переговори майже за три тижні і вже отримав згоду частини власників паперів. Можливо, вони вкладуться в терміни, враховуючи що перша виплата по купону 1 серпня", - сказав РБК-Україна старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Без Кабміну – ні кроку

Буквально відразу після відмови власників паперів реструктуризувати борг НАК, Кабмін визнав роботу правління компанії незадовільною і зобов'язав надалі погоджувати всі дії з Kondor Finanse plc. з урядом. Іншими словами, в Кабміні заборонили без своєї згоди змінювати умови реструктуризації або погашати борг.

Реакція бондхолдерів і рішення Кабміну були 21 липня. Наступного ж дня НАК звернувся з відповідним листом до уряду з проханням дозволити виплату боргу, щоб уникнути дефолту. У цьому документі, з яким ознайомилося РБК-Україна, компанія повідомила, що "жорсткий дефолт", в якому опиниться НАК після несплати боргу, загрожує арештом рахунків і майна компанії за кордоном. Під арешт може потрапити і газ, який буде імпортуватися. Також можливе блокування грошей за транзит газу.

Дефолт, йдеться в листі, може порушить забов'язання по кредиту ЄБРР на 300 млн доларів, з яких отримано поки тільки 50 млн. До речі, власником частини паперів з погашенням в 2024 році є і ЄБРР. Крім того, прострочення по платежах заблокує залучення нових кредитів і порушить весь портфель кредитних зобов'язань. Фактично це означає "крос дефолт" по всьому кредитному портфелю компанії в 75,1 млрд гривень.

НАК в результаті може позбутися доступу до коштів, необхідних для імпорту газу і не зможе виконати рішення уряду щодо закачування 19 млрд кубометрів до жовтня. У ЄБРР поки не надали коментар про долю кредиту в разі дефолту НАК.

У понеділок, 25 липня, НАК повідомив, що має намір запропонувати нові умови для реструктуризації боргу, якщо не отримає дозволу на виплату.

За інформацією РБК-Україна, в уряді наполягають, щоб умови НАК і Мінфіну збігалися. Але раніше умови НАК, які не привели до результату і явно відрізнялися від урядових, Кабмін все ж затвердив.

Винен Кабмін?

"Нафтогаз" поклав відповідальність за дефолт і за його наслідки на уряд, який в розумінні менеджменту компанії не дозволив їй виплатити борг.

"Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов'язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - йдеться в прес-релізі НАК.

Кредити НАК залучав без держгарантій, на відміну від інших держкомпаній. Тому безпосередньо реструктуризація боргу "Нафтогазу" не повинна впливати на подібну операцію Мінфіну та інших держкомпаній, чий борг гарантований державою – це підтверджують всі експерти, коментарі яких наведені в публікації. Але, враховуючи, що процеси йдуть практично паралельно, розбіжності в умовах не покращують позиції Мінфіну в переговорах.

Примітно, що НАК, виносячи на розгляд уряду умови, відмінні від мінфінівських, не передбачив можливість конфлікту. У "Нафтогазі" відмовилися надати РБК-Україна коментар на цю тему.

Що робити "Нафтогазу"?

Вчора уряд відмовило "Нафтогазу" у виплаті боргу і доручило негайно почати повторні переговори з кредиторами. За інформацією видання, нові умови для реструктуризації НАК має намір подати на розгляд Кабміну вже найближчі дні. У них буде врахована позиція акціонера.

Виданню вдалося уточнити, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і пропонуватимуть держкомпанії. Зокрема, терміни виплат "тіла" за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки. І фактично переговорний процес буде розпочато заново.

За інформацією видання, ні в Кабміні, ні в Офісі президента спочатку не підтримували ідею виплати боргу НАК, враховуючи ситуацію з імпортом газу і нестачею грошей на підготовку до зимового періоду.

"Зараз не час виплачувати такі великі суми. Але в Кабміні склалося враження, що Вітренко сильно хотів виплатити борг, і був не дуже зацікавлений в угоді (про реструктуризацію, – ред.)", – сказав інформований співрозмовник РБК-Україна.

Тепер, враховуючи дефолт, залучення грошей з ринку на закупівлю газу у компанії практично нульове. Єдина надія - на прийняття закону про виділення коштів донорів зі спеціального фонду держбюджету, яких поки немає. Ще один варіант - пряме субсидування з бюджету, про який РБК-Україна вже детально писало.

Ризики арешту активів настануть не миттєво - для цього власникам паперів потрібно виконати певні процедури. "Інвесторам треба буде звернутися до агентів, щоб вони ініціювали судові процеси – це займе певний час, а поки "Нафтогаз" буде домовлятися з інвесторами щодо нової реструктуризації, перебуваючи в дефолті. І фактично завершення реструктуризації і буде виходом з дефолту", - пояснив Саква.

Є ще один нюанс. Після оголошення про реструктуризацію вартість паперів "Нафтогазу" знизилася – це закономірне явище. На падінні папери могли бути перекуплені, а новий утримувач у разі погашення боргу НАК отримав би в результаті значний прибуток. Але зараз, після продовження переговорів і фактично заборони на виплату боргу, ймовірність розвитку ситуації за таким сценарієм нульова.

Від результату переговорів може залежати і доля глави компанії Юрія Вітренка. За інформацією видання, перед ним поставлено завдання реструктуризувати борг і ніхто його не відміняв, незважаючи на різкі випади НАК у бік Кабміну. Джерела РБК-Україна у владі не виключають можливість відставки Вітренко в разі провалу реструктуризації. "Якщо ж переговори відбудуться успішно, то будуть дивитися за результатами", – резюмував співрозмовник.