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Кабмин утвердил расположение Национального военного кладбища

Пятница 15 марта 2024 17:26
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Кабмин утвердил расположение Национального военного кладбища Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров утвердил документ, который определяет расположение Национального военного мемориального кладбища в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров.

"Утверждаем документ, который четко определяет его (Национальное военное мемориальное кладбище, - ред.) расположение на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области", - заявил Шмыгаль и добавил, что создание кладбища имеет очень большое значение для нашей страны.

Строительство Национального военного мемориального кладбища

Еще в апреле текущего года Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища. Площадь кладбища составит около 100 гектаров. Позже в Верховной раде зарегистрировали законопроект по обеспечению размещения мемориального кладбища, а в мае - поддержали.

В августе Кабинет министров принял документ, регулирующий процедуру проектирования кладбища и механизм отвода земельных участков для указанных нужд.

По словам Шмыгаля, первую очередь Национального военного мемориального кладбища откроют в первой половине текущего года.

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Кабинет Министров Украины
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