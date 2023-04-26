На левом берегу в Киеве будут строить Национальное военное кладбище: в Раде появился законопроект
В Верховной раде зарегистрирован законопроект об обеспечении размещения Национального военного мемориального кладбища в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №9240 , представленный большой группой депутатов, в том числе руководством фракции "Слуга народа".
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в мае 2022 года Верховная рада приняла закон, в котором закреплено понятие Национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса.
Для реализации данного закона Кабинетом министров совместно с Министерством по делам ветеранов Украины наработан план-график создания Национального военного мемориального кладбища и определено место его размещения на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева.
"С целью должного чествования памяти военнослужащих, защитников, защитниц, отдавших свою жизнь ради независимости Украины… есть необходимость внесения изменений в некоторые законы", - говорится в документе.
Проектом закона предусмотрено следующее:
- передача в пользование и изменение целевого назначения земельных участков государственной, коммунальной собственности для размещения Национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева;
- возможность изъятия лесных земель для строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям;
- проектирование Национального военного мемориального кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков;
- возможность перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке по решению и Кабинета министров.
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Напомним, Киевсовет выделил земельный участок для расположения мемориального военного кладбища в Быковне. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит около 100 гектаров.