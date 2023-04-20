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Определено место размещения военного кладбища, Киевсовет проголосовал за землеотвод, - Кличко

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Четверг 20 апреля 2023 15:47
Определено место размещения военного кладбища, Киевсовет проголосовал за землеотвод, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища в Быковне. Место определило правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев", - заявил Кличко.

По его словам, местонахождение мемориала было определено с учетом мнения общественности.

"Раньше мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло. Поэтому теперь речь идет о Быковне", - отметил мэр Киева.

По его словам, площадь нового кладбища составит около 100 га.

"8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически начав процедуру организации мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная. Следовательно, общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит почти 100 гектаров", - сообщил Кличко.

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Виталий Кличко Киевсовет
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