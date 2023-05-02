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Рада поддержала строительство Национального военного кладбища в Киеве

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Киев, Вторник 02 мая 2023 16:27
Рада поддержала строительство Национального военного кладбища в Киеве Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 2 мая, Верховная рада Украины поддержала строительство Национального военного кладбища. Его планируют разместить на Броварском проспекте в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент поддержал закон №9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Речь идет об участках государственной и коммунальной собственности на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева.

Для этого будут использовать земельные участки КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", а также другие земельные участки. За соответствующее решение проголосовали 322 депутата.

В мае 2022 года Верховная рада приняла закон, в котором закреплено понятие Национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса.

На прошлой неделе в Верховной раде был зарегистрирован законопроект об обеспечении размещения Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

Также сообщалось, что Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища в Быковне. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит около 100 гектаров.

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