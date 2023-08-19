Создание национального военного кладбища ускорят. Кабмин принял решение

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Шмыгаль сообщил, что в Кабмине приняли документ, который регулирует процедуру проектирования такого мемориального кладбища на территории Гатненской громады Фастовского района Киевской области, а также механизм отвода земельных участков для указанных нужд.

"Должны достойно почтить память украинских героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины. Мы навсегда перед ними в долгу", - подчеркнул премьер.

Строительство Национального военного мемориального кладбища

Напомним, Киевсовет выделил земельный участок для расположения мемориального военного кладбища в Быковне. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит около 100 гектаров.

Мы также писали, что в Верховной раде уже зарегистрирован законопроект по обеспечению размещения Национального военного мемориального кладбища в Киеве.

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