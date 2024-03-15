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Кабмін затвердив розташування Національного військового кладовища

П'ятниця 15 березня 2024 17:26
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Кабмін затвердив розташування Національного військового кладовища Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів затвердив документ, який визначає розташування Національного військового меморіального кладовища у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Затверджуємо документ, який чітко визначає його (Національне військове меморіальне кладовище, - ред.) розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області", - заявив Шмигаль та додав, що створення кладовища має дуже велике значення для нашої країни.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

Ще у квітні поточного року Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища. Площа кладовища сягатиме майже 100 гектарів. Пізніше у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення розміщення меморіального кладовища, а в травні - підтримали.

В серпні Кабінет міністрів прийняв документ, який врегульовує процедуру проєктування кладовища й механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб.

За словами Шмигаля, першу чергу Національного військового меморіального кладовища відкриють в першій половині поточного року.

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Кабінет Міністрів України
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